Депутати Полтавської міської ради внесли зміни до Програми розвитку міського електротранспорту на 2018—2020 роки, згідно з якими 2019-го на придбання нових тролейбусів, ремонт старих і будівництво тролейбусної лінії в бюджеті передбачили майже 108 мільйонів гривень. Спершу в програмі на це було закладено на 24 мільйони менше. Але життя внесло корективи. Згідно з ухваленою на сесії Полтавської міськради програмою зі змінами, цього року місто планує: придбати сім нових тролейбусів — 42 мільйони гривень; модернізувати два тролейбуси-спарки з переобладнанням та спеціальний технічний тролейбус; придбати автовишку; збудувати тролейбусну лінію в мікрорайоні Огнівка, а також триагрегатну модульну комплектну тягову підстанцію, реконструювати тягові підстанції, які існують. Полтава розраховує лише на власний бюджет. Інші джерела фінансування залучатимуть, коли будуть домовленості. Відповідні перемовини тривають із ЄБРР.
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