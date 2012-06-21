Литовська художниця Беата Куркуль відкрила виставку своїх картин у Сумському центрі обслуговування учасників бойових дій, учасників АТО та членів їхніх сімей. Тут майстер представила 21 роботу, що виконані в 2D-графіці за допомогою комп’ютерних програм. Частина із героїв її робіт — реальні люди, переважно прикордонники.
За словами майстрині, коли п’ять років тому її чоловік став волонтером, почав співпрацювати здебільшого із захисниками кордону, які нині зображені на її полотнах. Зараз на творчому рахунку мисткині 80 портретних повнокольорових робіт.
У Сумах художниця вперше, а подібні виставки проводить упродовж останніх чотирьох років.