Американські астронавти Кріс Кессіді і Боб Бенкен у вівторок, 21 липня, зроблять черговий вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) для завершення заміни старих акумуляторів сонячних панелей, повідомляє NASA.
Вихід у космічний вакуум повинен розпочатися о 07:35 за часом Східного узбережжя США (14:35 за київським часом). Планується, що він триватиме близько шести годин.
Астронавти замінять новий літій-іонний акумулятор, який вийшов з ладу після його установки на опорному сегменті S6 ферми МКС.
В ході попереднього виходу у відкритий космос з борту станції 16 липня Кессіді і Бенкен успішно демонтували шість застарілих нікель-водневих акумуляторів, що накопичують і розподіляють енергію від сонячних батарей, і встановили замість них три більш потужних літій-іонних.
Нові акумулятори були доставлені на МКС у травні японським вантажним кораблем HTV. Старі акумулятори будуть поміщені на цей корабель, який після розстикування з МКС і сходження з орбіти згорить у щільних шарах атмосфери Землі.
Це вже четвертий вихід цієї пари американських астронавтів у космічний простір для продовження модернізації її енергосистеми. Попередні виходи вони зробили 26 червня, 1 і 16 липня.
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Оновлення системи енергопостачання станції розпочалося ще в січні 2017 року. Складні ремонтні роботи проводились як з правого, так і з лівого борту ферменної конструкції станції. За цей час в ході 11 виходів у відкритий космос було демонтовано 48 застарілих акумуляторів і встановлено 24 нових.
Нині на борту МКС працюють російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер та американські астронавти Кріс Кессіді, Даглас Херлі і Роберт Бенкен.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»