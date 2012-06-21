Плавець з Рівного 21-річний Михайло Романчук виграв «золото» на чемпіонаті Європи в Глазго (Шотландія) з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Михайло Романчук після перемоги в кваліфікації, виграв і фінальний заплив. Він уже після 100 метрів вийшов у лідери і з кожним метром тільки збільшував свою перевагу.
Для Романчука це третя медаль чемпіонату Європи - в Лондоні в 2016 році він завоював бронзу на дистанціях 800 м і 1500 м вільним стилем. На цих дистанціях він ще виступить на цьому чемпіонаті Європи. Бажаємо йому нагород найвищого гатунку.