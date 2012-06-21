Сонячне затемнення відбудеться 21 серпня 2017 року і триватиме воно 1,5 години. Проте за таким неймовірним явищем зможуть спостерігати лише жителі США.
Про це повідомили на сайті Національної сонячної обсерваторії в США.
21 серпня 2017 року в неділю о 21:26 за київським часом відбудеться повне сонячне затемнення. Вчені зазначають, що Місяць затулить Сонце на 1,5 години, а сонячна корона буде в кілька разів більшою, ніж під час попередніх затемнень.
В момент і в точці найбільшого затемнення напрямок на сонце (азимут) становитиме 198°, а висота сонця над горизонтом становитиме 64°. Динамічний світовий час в момент найбільшого затемнення відбудеться: 18:26:40, а поправка динамічного часу: 70 секунд.
Але затемнення 21 серпня зможуть побачити тільки ті, хто перебуває на території США, а також частково в Західній Європі та Південній Америці. Місто Карбондейл (США) стане унікальним місцем, де спостерігатимуться два повних сонячних затемнення протягом 7 років – у 2017 і 2024 роках.
У Росії також часткову фазу цього затемнення видно буде лише на крайньому північному сході та Чукотському півострові. Проте в Україні та Східній Європі цього затемнення видно не буде.
До слова, повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли спостерігач знаходиться в тіні Місяця. В цьому випадку можна спостерігати сонячну корону і місяць затьмарює повністю диск Сонця, але не затьмарює корони.
Часткове затемнення у свій час відбувається тоді, коли спостерігач не знаходиться достатньо близько до лінії, що з’єднує Сонце і Місяць, щоб потрапити в повну тінь від Місяця, потрапляючи лише в напівтінь.