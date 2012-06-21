Американка Софія Кенін стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) з тенісу в Мельбурні.
У фінальному поєдинку спортсменка обіграла іспанку Гарбінє Мугуруса з рахунком 4: 6, 6: 2, 6: 2. Матч тривав 2 години 3 хвилини.
Відзначається, що Гарбінє Мугуруса зробила вісім подвійних помилок, в той час як Кенін - 0. Крім того, американка реалізувала п'ять з шести брейк-поінтів, а її суперниця тільки два з 12.
21-річна Кенін перший раз у своїй кар'єрі виграла турнір «Великого шолома». Наступного тижня в рейтингу Жіночої тенісної асоціації вона підніметься з 15-го на 7-е місце.
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу завершиться 2 лютого. У чоловічому фіналі зіграють австрієць Домінік Тім і серб Новак Джокович.
Загальний призовий фонд турніру становить 49,1 мільйона доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»