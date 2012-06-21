21 вересня у столиці відбудеться акція «Мир і єдність Україні!» до Дня миру. Про це повідомили в Управлінні з гендерних питань та взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів війни та праціУ заході планують взяти участь понад 2000 осіб, серед яких керівництво міста, представники центральних органів виконавчої влади, представники ООН, громадські організації ветеранів, інвалідів, жінок, учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, молодь міста Києва.
План проведення заходу:
08:30 – 09:00 – збір учасників заходу біля Меморіалу (пам’ятника) воїнам України, полеглим в Афганістані (вул. Лаврська, 27). Покладання квітів.
09:00 – 09:30 – урочиста хода учасників акції від Меморіалу (пам’ятника) воїнам України, полеглим в Афганістані, до Національного музею історії України у Другій світовій війні.
09:30 – 11:00 – мітинг-концерт на площі біля Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Довідково.
Міжнародний день Миру відзначають в усьому світі за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства та вогню. Його почали святкувати у 1982 році. У цей день ООН закликає всі країни зупинити військові дії хоча б на 24 години.
У рамках святкування Міжнародного дня миру завжди відбуваються заходи, метою яких є залучення уваги саме до проблеми світу та ефективним способом її досягнення. Невід’ємною процедурою початку святкових заходів служить символічний «Дзвін миру». Цей дзвін був відлитий з монет, які зібрали діти з 60 країн світу. Напис на Дзвоні свідчить: «Хай живе загальний мир у всьому світі». Перший Дзвін Миру був встановлений в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку в 1954 р. У 1996 році такий самий дзвін був встановлений у резиденції ООН у Відні. Дзвін Миру встановлений у багатьох містах Японії, великих містах Німеччини (1989), Польщі, Туреччини (1989), Мексики (1990), Австралії (1992), Монголії (1993), Філіппін (1994), Канади (1996), Бразилії (1997), Аргентини (1998), Еквадору (1999), Узбекистану (2003) та інших країн.
У рамках церемонії, яка триває приблизно 15 хвилин, обов’язково є хвилина мовчання в пам’ять про тих, хто загинув у військових конфліктах. Церемонія завжди проходить за участю Генерального секретаря ООН, який і дзвонить у «Дзвін миру».
Цей дзвін дзвонить усього два рази на рік. Перший раз його можна почути навесні, у день весняного рівнодення, а другий раз – з нагоди святкування Міжнародного дня миру.
День миру в Україні встановлений Указом Президента в 2002 році і відзначається щорічно 21 вересня – в Міжнародний день миру. Таким чином Україна підтримує рішення Генеральної Асамблеї ООН і підтверджує відданість країни ідеалам миру.
У Києві до Міжнародного дня миру щорічно проводиться Марш миру за участю представників громадських організацій жінок, ветеранів, інвалідів, молоді, депутатського корпусу в підтримку інших країн, які відстоювали мир в своїй країні.
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