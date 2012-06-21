22 нагороди та перше загальнокомандне місце привезли українські спортсмени-підводники з Таїланду. Золотий фінал кубка світу з плавання в ластах проходив цього року в місті Пхукет (Таїланд). На змагання з’їхалися спортсмени світу, щоб визначити найкращих за сумою трьох етапів.
До складу національної збірної України увійшли вихованці Сєверодонецької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивно-технічної школи водних видів спорту «Садко».
За підсумками триденної боротьби у скарбничку української збірної спортсмени з Луганщини принесли сім медалей.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»