У четвер британські вчені розпочнуть тестувати на людях розроблену в університеті Оксфорда вакцину проти коронавірусу. Випробування пройдуть у лабораторіях цього університету. Сам факт настільки спринтерською є розробка протиотрути від коронавірусу є безпрецедентною за своєю швидкістю.
Про майбутні випробування оголосив на пресконференції з британськими журналістами міністр охорони здоров'я Метт Хенкок. Якщо вакцина буде визнана вдалою, це буде сенсаційним проривом у смертельній битві з COVID-19. На розробку протиотрути від коронавірусу уряд Сполученого Королівства виділив 20 мільйонів фунтів стерлінгів.
Паралельно урядом спонсорується інше випробування антивірусної вакцини, що проводиться Імперським коледжем Британії. На нього було витрачено 22,5 мільйони фунтів стерлінгів. Метт Хенкок оголосив, що обидві університетські команди є двома лідерами в розробці вакцини, чиї випробування сьогодні використовують в усьому світі.
За словами міністра охорони здоров'я, найкращим способом впоратися з коронавірусом є саме вакцина. Хенкок запевнив, що Британія буде готова «віддати все, що ми маємо» на створення вакцини. Міністр підкреслив, що досягнення такої стадії в нормальний час зайняло б роки і що він щиро гордий роботою, яка була проведена вже до сьогоднішнього дня.
Уряд Сполученого Королівства, як запевнив міністр, проінвестує виробництво вакцини, якщо обидва випробування принесуть результат, і будуть затверджені до використання. При цьому було заявлено, що керівництво країни зробить її доступною для британців так скоро, як тільки можливо в людських силах. Хенкок зізнався, що сам факт ймовірної першості його країни в створенні успішної вакцини є настільки значним, що він «все готовий віддати заради цього».
Керівничка випробуваннями в Оксфордському університеті, одина з провідних вакцинологів світу, професорка Сара Гілберт сказала, що її команда сподівається завершити роботу з вакциною вже до вересня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»