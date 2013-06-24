Міністерство енергетики вживає всіх необхідних заходів для забезпечення проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 років. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді України.

За словами Міністра, сьогодні система працює в стабільному режимі, споживачі забезпечені необхідною електроенергією.

Але ситуація складна, зважаючи на безпрецедентні атаки ворога на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року та тривають і сьогодні.

Ключові тези виступу:

- По-перше, це ресурс газу. Працюємо для того, щоб забезпечити необхідний обсяг газу для проходження наступного сезону, навіть з урахуванням того, що споживання газу може бути збільшено через його використання саме генерацією електроенергії.

- Друге – це ресурс вугілля. Сьогодні маємо 2,6 мільйона на складах. І, відповідно до графіка накопичення і графіка споживання, ми будемо забезпечені необхідною кількістю цього ресурсу для проходження наступного опалювального сезону.

- Третє питання – це ядерне паливо. Так само ми на сьогодні маємо необхідні резерви і ресурси ядерного палива для того, щоб спокійно пройти наступний опалювальний сезон.

Щодо складу генеруючих потужностей балансу енергосистеми.

- Безумовно, як і в минулі роки, ключове навантаження проходження наступного опалювального сезону буде нести атомна генерація, яка в пікові години генерувала до 60 % усієї електроенергії. Важливо: ми спланували ремонти так, щоб протягом ОЗП всі 9 блоків, які є на підконтрольній українській території, працювали повним складом. Так було і попереднього опалювального сезону. Тому дуже важливе питання щодо стабільності забезпечення і підтримання енергосистеми навіть в умовах атак.

- Наступне - це теплова генерація. На жаль, вона була дуже суттєво атакована. Система під атаками з 2022 року, тому ми маємо відповідні втрати. На сьогодні ремонтна кампанія не зупинялася жодної доби. Тобто 24/7 відбувається ремонтна кампанія на об'єктах генерації. І так само ми збільшили з 10 пошкоджених або знищених ГВт нашої генерації протягом березня 2024 по березень 2025. Ми, насправді, відновили вже більше 5 ГВт, вже близько 6 ГВт. І маємо відповідний план відновлення - до кінця року ще відновити, з міркувань безпеки не можу називати інформацію. Усі ці заходи дадуть можливість забезпечення балансування енергосистеми. Зокрема, забезпечити постачання електроенергії в пікові години навантаження.

- Третя – це гідрогенерація. На жаль, так само гідроенергетика постійно була під масованими ударами. Відповідно, є теж великі втрати. Але до опалювального сезону ми вийдемо на максимально можливу потужність.

Підсумовуючи про загальну ситуацію в енергетиці.

Хочу нагадати, що протягом минулого року було 33 атаки на енергетичну інфраструктуру - це тисячі ракет, десятки тисяч дронів. Безумовно, ситуація може вплинути на роботу генерації, передачі і розподілу електроенергії. Але сьогодні ми готуємось до проходження ще одного воєнного опалювального сезону. Тому, безумовно, з погляду технічних рішень, з погляду рішень щодо так званого пасивного захисту, - здійснюються всі необхідні роботи.

Щодо додаткової так званої малої генерації, яка вже була встановлена минулого року, і відповідні плани реалізовуємо також цього року.

Завдяки такій генерації у нас зменшилось пікове навантаження у системі. Насправді - це важливо, бо є можливість легше збалансувати систему навіть під час постійних ударів ворога по енергосистемі. Крім цього, розподілена мала генерація відпрацьована на регіональному рівні. Наприкінці минулого року ми затвердили Паспорти енергетичної безпеки для кожного регіону. Вони передбачають конкретні точки, де така генерація може встановлюватись, зокрема: види, типи, шляхи приєднання до мереж.