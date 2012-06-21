Для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції цими вихідними в Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Так, ярмарки відбудуться:

25 листопада (субота) у:

♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;

♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

♦ Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської) та вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);

♦ Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;

♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

♦ Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);

♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17. 

26 листопада (неділя) у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);

♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38. 