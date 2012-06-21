Для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції цими вихідними в Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, ярмарки відбудуться:
25 листопада (субота) у:
♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
♦ Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської) та вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
♦ Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;
♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
♦ Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
26 листопада (неділя) у:
♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.