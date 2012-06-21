Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Цей пункт внесено до ухваленого проекту закону про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони. Посольство України в США повідомляє, що 50 мільйонів з цієї суми має бути спрямовано на закупівлю летальних видів озброєнь.
До документа внесено основні положення проекту закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки, який передбачає допомогу Українській державі в посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державному департаментові доручено подати до Конгресу доповідь про стан співпраці з Україною у галузі кібербезпеки для пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки.
Проект закону про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони ще має підтримати Сенат, повідомляє УНІАН. І лише потім — підписати президент США.