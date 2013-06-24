Цього року 32 учні з різних регіонів представили Україну на міжнародних учнівських олімпіадах та вибороли 27 медалей: 4 золоті, 12 срібних, 11 бронзових. Окрім того, команда з географії увійшла в дев’ятку найкращих за розроблення постерів на Міжнародній географічній олімпіаді.

Інтелектуальні змагання відбувалися з хімії, фізики, біології, математики, географії, інформатики та астрономії. Участь у них взяли учні 9—11 класів з Києва, Львова, Вінниці, Одеси, Івано-Франківська, Переяслава, Чорткова, Харкова, Дніпра та Тернополя.

«Сім міжнародних олімпіад, сотні учасників з усього світу — і 27 медалей, які вибороли українські учні. Це результат, що вражає, і показник потенціалу нашої молоді, який визнає світ. Держава прагне підтримувати ці здобутки: уже цього року переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад зможуть отримувати щомісячні стипендії до 25 000 грн за умови навчання в українському університеті. Ми цінуємо освітні досягнення учнів і пишаємося ними», — зазначив перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець.

У новому навчальному році учнівські олімпіади і турніри відбуватимуться за оновленими правилами, що відкриють ще більше можливостей для учнів, повідомляє МОН.