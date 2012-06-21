«Укрзалізниця» запускає так званий поїзд чотирьох столиць – за міжнародним маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.
Під номером 31 потяг відправлятиметься з Києва о 14.07. Але двері зачинятимуть раніше – о 13.42, після чого проводитимуть митний і паспортний контроль.
О 23.35 поїзд прибуватиме до Мінська, о 4.25 – у Вільнюс, а о 9.05 буде в Ризі. Проміжні станції: білоруські Словечно, Калинковичі, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, литовські Кяна та Шяуляй та латвійське місто Єлгава.
У зворотньому напрямку поїзд їхатиме підномером 32. Вирушатиме з Риги об 11.10 та прибуватиме до Києва о 6.42.
Поїзд «чотирьох столиць» ходитиме приблизно раз на тиждень. Продаж квитків почнеться за 45 днів до дати відправлення.
Раніше у Мінінфраструктури повідомляли, що вартість квитка у купейному вагоні з Києва до Риги становитиме орієнтовно 59 євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»