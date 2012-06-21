Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
30 років тому депутати першого демократичного скликання Львівської міської ради проголосували за підняття над вежею ратуші національного синьо-жовтого прапора розміром 3х6 метрів. За це рішення віддав свій голос і тодішній народний обранець Ярослав Козак. Ювілею цієї події львів’янин, корені роду якого заглиблені в Яворівському районі, присвятив символічний пробіг теренами області з Державним прапором України в руках. За 23 дні він здолав 747 кілометрів.
Пробіг Ярослава Козака ставив за мету не лише донести інформацію про 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора над львівською ратушею, а й пропагувати здоровий спосіб життя, зібрати кошти на лікування воїнів, які захищали українську землю на сході країни.
Минулої ж п’ятниці пан Ярослав разом зі своїми колегами та міським головою Андрієм Садовим урочисто підняли синьо-жовте полотнище над вежею ратуші. Відтак усі виконали Державний Гімн України. На фасаді ратуші, за інформацією пресслужби міської ради, також вивісили у вигляді синьо-жовтого прапора банер. Державний прапор України замайорів і на всіх адміністративних будівлях Львова.