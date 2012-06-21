Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївський авіаційно-технічний спортивний клуб «Ікар» відзначив 30-ти річний день народження. Свій день народження, як заведено у справжніх асів, аероклубівці зустріли у небі на літаках АН-2 та ЯК-18Т. А привітали колектив «Ікару» з ювілеєм голова Миколаївської обласної організації ГО «Товариство сприяння обороні України» Юрій Шутяк і депутат Миколаївської обласної ради Надія Іванова.
Миколаївський «Ікар» — один з небагатьох збережених в Україні на сьогоднішній день подібних аероклубів. Він не лише залишився «на плаву» без фінансової підтримки з боку держави та місцевої влади, але вже кілька років поспіль впевнено утримує першість серед інших українських клубів. Випереджають миколаївці своїх колег за кількістю нальотів, стрибків з парашутом, завойованих перших місць в різних змаганнях з авіаційного спорту. Наміри позбутися лідируючих позицій у «ікарівців» навіть не виникають.
Клуб створив на початку літа 1990 року полковник Військово-Морської авіації Григорій Філоненко. Заслужений військовий льотчик керував аероклубом 15 років. Сімейну династію продовжив його син, також льотчик Дмитро Філоненко, який очолив і до сьогодні керує клубом. Донька Дмитра Філоненка Карина пішла по стопах діда і батька: вона закінчила авіаційний університет і служить на миколаївському аеродромі в Кульбакіно.