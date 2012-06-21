Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Значну допомогу надала медичним закладам Тернопільської області благодійна організація «Bevar Ukraine». Ця доброчинна структура існує в Данії. Шість років тому в її лавах об’єдналися й данці, й українці, аби надавати гуманітарну та медичну підтримку з початком російсько-української війни. Жителі, а також комуни, лікарні, бізнесові, релігійні й інші організації Данії взялися допомагати нашій країні. Нині «Bevar Ukraine» стала в помочі різним нашим освітнім, дитячим закладам, сиротинцям, геріатричним будинкам, лікарням і госпісам.
Зараз Україна бореться ще й з поширенням коронавірусної інфекції СOVID-19. І тут своє плече допомоги знову підставила данська доброчинна організація «Bevar Ukraine». 22 квітня Тернопільщина отримала від неї 31 апарат штучної вентиляції легень, десять з яких встановлять у Першій інфекційній лікарні області, що діятиме на базі протитуберкульозного диспансеру, решта ж цих пристроїв надійде до районних лікувальних закладів. Крім цього, данці також потурбувалися про аналізатори крові, рентген- та обладнання для хірургічних операційних, лікарняні функціональні ліжка. Привезли й різні медвироби та витратні медичні матеріали.
Як зазначив керівник краю Володимир Труш, перемовини з «Bevar Ukraine» вела облдержадміністрація, а також подбала про транспортні витрати та розмитнення цього гуманітарного вантажу. Збирав всю цю медтехніку та доправив її на Тернопілля доброчинний фонд «Світло Реформації», який співпрацює з благодійниками з кількох європейських держав.