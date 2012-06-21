Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Сполучення між столицею і приморським Маріуполем (787 кілометрів) давно потребує позитивних змін. Приміром, пасажирам потяга «Київ-Маріуполь» краще не нагадувати приказку «Тихіше їдеш, далі будеш», адже в дорозі вони перебувають (не завжди в комфортних умовах) 18 годин 45 хвилин.
Саме з цієї причини близько двох років тому активісти приморського міста створили робочу групу і розпочали акцію «Потяг на Маріуполь», звернувшись до керівників ПАТ «Укрзалізниця» та Кабінету Міністрів із клопотанням щодо зменшення часу подорожі залізницею. І нарешті відбулися давно очікувані зміни – в «Укрзалізниці» повідомили про формування нічного експресу «Київ-Маріуполь», який почне курсувати з 31 березня.
За попередніми планами залізничників, нічний потяг спершу «бігатиме» через день, а далі у разі наявності попиту можливий перехід на щонічне курсування. За графіком експрес вирушатиме з Києва о 19.03. а прибуватиме до Маріуполя о 9.47. У зворотному напрямку відповідно 16.30. і 7.30. Час у дорозі складатиме 14 годин 44 хвилини, а у майбутньому в «Укрзалізниці» не виключають зменшити його до 13, 5 години і навіть до 12 годин.