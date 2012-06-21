Загалом у стаціонарах міських лікарень Києва нині перебувають 193 людини з підтвердженим діагнозом на коронавірусну інфекцію COVID-19, з них четверо дітей. Із підозрою на зараження вірусом – 64 людини, з яких шестеро дітей. 32 хворих перебувають у важкому стані, одного підключено до апарата штучної вентиляції легень.
Про це під час традиційного брифінгу 30 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також поінформував, що 384 пацієнти лікуються в медзакладах столиці від запалення легень.
За минулу добу у столиці одужали від COVID-19 шестеро людей. Загалом від початку карантину цю важку хворобу здолали 75 жителів столиці.
Серед хворих на вірус у Києві 148 медиків. Це майже 10% від загальної кількості. 22 з них лікуються у стаціонарах, решта – вдома на самоізоляції, адже мають не надто важкі форми захворювання.
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«Урядового кур’єра»