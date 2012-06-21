Три інклюзивно-ресурсних центри для дітей з особливими освітніми потребами запрацювали на Рівненщині від початку навчального року: в Дубні, Зарічному та Сарнах. А вже за два роки їхня мережа зросте до 33-ох.
— Головна мета створення такого спеціалізованого креативного простору – надати рівні можливості для освіти всім дітям. Центри оснащені ігровим та розвивально-корекційним обладнанням, тут працюють відповідні фахівці. Тож допомогу можуть отримувати не лише діти та їхні батьки, а й педагоги. Адже все більше дітей із особливими потребами відвідують загальноосвітні навчальні заклади, — каже заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко.
Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів передбачено меморандумом про співпрацю, який торік підписали дружина Президента Марина Порошенко та голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. Так Рівненщина долучилася до проекту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». Тож область отримала 4,1 мільйона гривень, за які придбала методичне, навчальне та програмне забезпечення центрів.
Втім, на обумовленому в меморандумі на Рівненщині не зупинились: органи місцевого самоврядування прийняли рішення про створення ще 18-ти інформаційно-ресурсних центрів. Цю роботу планують завершити за два роки. І не лише в райцентрах, а й в об’єднаних громадах.