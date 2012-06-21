Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Понад 3,5 мільйона гривень транспортного податку сплатили за 11 місяців року власники елітних автомобілів на Рівненщині.
Рівень минулого року вже перевищено на 851 тисячу. При цьому фізичні особи поповнили місцеві скарбниці на 1,9 мільйона гривень, юридичні спрямували до бюджету 1,6 мільйона, – каже заступник начальника головного управління ДФС у Рівненській області Зоя Хоній.
Транспортний податок сплачують власники легкових авто віком до 5 років та середньо ринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної зарплати. Його ставка – 25 тисяч гривень на рік.