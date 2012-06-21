Приблизно 3 500 років тому на острові Крит стародавні мінойці розробили систему математичних дробів, яка досі не розшифрована. У новому дослідженні Сільвія Феррара, професор кафедри класичної філології Болонського університету, пропонує розгадку лінійного письма А. Дослідники зосередилися на цифрах, пов'язаних із торгівлею в Егейському регіоні, де переважали мінойці і їх загадковий шрифт.
Вперше відкритий Артуром Евансом в кінці XIX століття, лінійний шрифт A належить до групи писемностей, які розвивалися незалежно від єгипетської і месопотамської систем письма в середньо-мінойский період, зокрема, з 1625-1450 до н. е.
Давня мінойска система письма складалася з набору знаків, які також використовувалися для прикраси коштовностей і для позначок похоронних підношень у релігійних святилищах. Однак в першу чергу шрифт використовувався для бухгалтерського обліку в адміністративних центрах мінойської епохи.
Проблема, через яку дроби лінійного письма А неможливо було розшифрувати, – це пошкоджені або «нечитабельні» суми і підсумки. Більш того, значення знаків у цій стародавній системі числення з часом значно змінилося. У результаті лінійне письмо А залишилося в значній мірі нерозшифрованим, хоча «цілі числа» системи були розшифровані, значення дрібних знаків випали з поля істориків математики.
Феррара і її колеги вивчили запресовані глиняні таблички з мінойским листом і застосували «статистичні, обчислювальні і типологічні стратегії» до розгадки лінійного письма А.
Спочатку кожному дробовому знаку лінійного письма А були присвоєні математичні значення. Сільвія Феррара повідомила в своїй статті, що її команда об'єднала різні напрями досліджень і виконала «ретельний палеографічний аналіз знаків і обчислювальних методів», результат якого пропонує новий погляд на цю стару проблему, «виключаючи неможливі результати».
Майже чотири мільйони потенційних методів перекладу мінойських дробів були зіставлені зі звичайними дробами за допомогою статистичного аналізу. В результаті була отримана система, «найменша частка якої становить 1/60», що, як мовиться в статті, демонструє «здатність представляти більшість значень у вигляді формули n / 60».
Мінойська цивілізація правила в Егейським регіоном 1500 років. Вона пішла від неолітичного населення, мігрувала в Європу з Близького Сходу та Туреччини. А 9000 років тому мінойці стали першими землеробами на острові Крит та інших островах Егейського моря. Мінойці процвітали в Егейському регіоні в період бронзового століття, приблизно між 3000 і 1450 рр. до н. е. Архітектурні чудеса Кносса (Крит) відзначають пік мінойського впливу. До 1100 року до нашої ери мінойці зникли, їх «замінила» мікенська грецька культура бронзового століття.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»