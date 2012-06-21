Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На «Козацьких могилах» з цієї нагоди митрополит Київський і всієї України Єпіфаній звершив Вселенську панахиду в Георгіївській церкві та відправив заупокійну літію за спокій душ загиблих українських козаків та новітніх героїв України, які полягли за нашу незалежність.
Відбулася також урочиста хода та покладання квітів до пам’ятника героям битви під Берестечком: усі учасники попередньо пройшли температурний скринінг.
Зрозуміло, що через пандемію урочистості відбулися з суттєвими обмеженнями: під суворою забороною була виїзна торгівля, театралізовані дійства. Музей та Михайлівська церква — зачинені. Натомість богослужіння (наживо і в повторах)транслювали місцеві телеканали. Тож незламного козацького духу можна було набратися он-лайн.
«Дякую жителям області, що дослухалися до порад і залишилися вдома. Ми з вами обов’язково зустрінемося тут, у Національному історико-меморіальному заповіднику, на 370-річчі знаменної для кожного українця події», — відзначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. І побажав усім здоров’я.