Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Під Харковом поставили два рекорди. На вихідних в Чугуєві закрився XIX Міжнародний рєпінський пленер. Як повідомляє SQ, в рамках заходу було зафіксовано два національні рекорди України.
Перший з рекордів – «Найбільша художня виставка живопису під відкритим небом». Виставка зібрала 271 картину, авторами картин були 15 художників з різних міст України, Литви, Латвії, Фінляндії.
Другий рекорд стосувався так званої «гусарської паленки». «Оскільки в цьому році Чугуєву виповнюється 380 років, 5 серпня, в день народження Іллі Юхимовича Рєпіна, було прийнято рішення зварити 380 літрів знаменитої чугуївській гусарської паленки», – розповіла голова міськради Чугуєва Галина Мінаєва.