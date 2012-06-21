За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, за весь час російської агресії загинуло 147 дітей, а майже 400 неповнолітніх було поранено. Події на територіях, охоплених активними бойовими діями, негативно вплинули на дотримання прав та інтересів понад мільйона хлопців і дівчат, повідомляє офіс Омбудсмана України.
Діти, які проживають по обидва боки лінії розмежування, стикнулися з однаковими проблемами: досі немає чітких процедур евакуації з території збройного конфлікту з дотриманням принципу не розлучати їх із батьками, неповнолітніх вербують або використовують у своїх інтересах збройні угрупування, а навкруги панує гуманітарна катастрофа. Тому вони щоденно відчувають страх за життя й майбутнє.
За таких умов, на жаль, складно, а подекуди просто неможливо захистити права неповнолітніх. А отже, вони зазнають насильства, втрачають родини й домівки, стикаються з бідністю й найгіршими проявами злочинів.
Наразі Національним законодавством визначено порядок отримання статусу для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Нині, за інформацією Мінсоцполітики, в Україні його отримали понад 43 тисячі хлопців і дівчат.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова неодноразово наголошувала на необхідності законодавчо закріпити державну підтримку дітей цієї категорії, щоб забезпечити й відновити їхні права. Проте, на жаль, сьогодні отримання такого статусу не підкріплюється жодними соціальними гарантіями. І цю практику слід неодмінно змінювати.
Для України цей день — ще одна можливість привернути увагу всіх небайдужих до проблем, від яких потерпають діти у ХХІ столітті. Адже захистити права дитини можливо лише через об’єднання зусиль депутатів, урядових органів, інституцій омбудсмана та громадськості. І ми маємо спільно це зробити.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»