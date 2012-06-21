ПАТ «Черкаський автобус» виграло тендер на поставку 40 автобусів в місто Батумі (Грузія). Тепер українські автобуси Ataman A092H6 курсуватимуть на маршрутах грузинського курорту.
У межах тендера «Черкаський автобус» уже поставляє до Грузії автобуси, укомплектовані кондиціонером, камерою спостереження за салоном, рекламним монітором і системою оповіщення. Перші 15 автобусів в межах контракту уже відправлено до Батумі. Такі ж автобуси курсують і в Києві. Ця модель три роки тому стала першим українським автобусом, який відповідає нормам Євро-5.
Для експлуатації в умовах субтропічного клімату в конструкцію автобуса внесено низку змін. Фінансує угоду Європейський банк реконструкції і розвитку.