Сьогодні Укрзалізниця розпочала перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Уже відновили рух 439 із них. У філії «Донецька залізниця» курсуватимуть 38 поїздів, «Львівська залізниця» — 30 поїздів, «Одеська залізниця» — 84 поїзди, «Південна залізниця» — 156 поїздів, «Придніпровська залізниця» — 22 поїзди, «Південно-Західна залізниця» — 109 поїздів.
«Закликаємо пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома. На період чинності карантинних обмежень у кожному приміському поїзді перебуватиме провідник, який стежитиме за дотриманням цих норм», — розповів в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.
Станом на 1 червня Укрзалізниця ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ОДА у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка — Гречани й Хмельницький — Волочиськ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»