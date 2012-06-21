Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цікавим і захопливим буде відпочинок для 45 дітей Сумщини з родин учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених родин, інших пільгових категорій, які щойно вирушили до Хорватії – села Шило на острові Крк.
Як повідомили в управлінні молоді і спорту Сумської ОДА, поїздка організована на запрошення Посольства України в Республіці Хорватія за підтримки громадської організації «Самаритяни Сумщини» в рамках відповідної угоди та з урахуванням досвіду багаторічної співпраці.