Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями в Острозькому районі на Рівненщині створено Мощаницьку сільську об’єднану громаду. Вона стала 46-ю із 66-ти, передбачених перспективним планом об’єднання. 10 із них, зокрема і щойно утворена, ще очікують на рішення ЦВК щодо призначення перших місцевих виборів. Ще дві ОТГ утворені шляхом приєднання сільських громад до міст обласного значення (таку можливість дали відповідні зімни до законодавства): село Заболоття приєдналось до Вараської міської ОТГ, а Розваж – до Острозької міської ОТГ.
«Також тривають процеси з розширення раніше створених ОТГ за рахунок приєднання сусідніх громад, – каже директор Рівненського відокремленого підрозділу центру розвитку місцевого самоврядування Руслан Сивий. – Інші ж громади мають прямі міжбюджетні відносини з Держбюджетом і є самодостатніми. На сьогодні об’єднані громади створені в 14-ти із 16-ти районів області: жодної громади немає тільки в Корецькому та Здолбунівському районах».
Оскільки ж 2019-ий уряд визначає як останній рік для добровільного об’єднання, часу для виконання перспективного плану залишилося небагато. Адже попереду – місцеві вибори вже на новій територіальній основі.