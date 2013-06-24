Уряд виплатив українцям близько 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у червні. Виплати отримали понад 3,5 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку Дія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Ключові цифри програми станом на 31 липня 2025 року:

близько 3,4 млрд грн — загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми у вересні 2024 року;

58,5% від усіх користувачів — віком до 45 років; 23,7% — у віці 45-60 років, 17,8% — 60+;

61% користувачів — жінки, 39% — чоловіки;

у програмі зареєструвалося понад 1800 виробників;

кешбек доступний на близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Як працює програма?

Мета програми — зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси необхідно вибрати Національний кешбек.

Як споживачу приєднатися до програми?

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Важливо! Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою або переказати на на іншу банківську картку неможливо.

Довідково

Проект реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проекту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.