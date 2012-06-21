В Україні 5 лютого стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Повідомляється, що реєстрація триватиме до 25 березня. Для реєстрації необхідно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створити і заповнити реєстраційну картку, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі. Для випускників минулих років – відправити документи до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники навчальних закладів надсилають 18 березня 2019 року.