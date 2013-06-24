Понад 1000 українських підприємств вже отримали кошти для модернізації або створення нових виробничих потужностей за програмою «Гранти для переробних підприємств». За три роки дії програми держава інвестувала в розвиток переробної промисловості понад 5,1 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Розвиток українських виробників і залучення інвестицій в реальний сектор є сталими пріоритетами державної промислової політики. Три роки тому ми започаткували грантову програму для переробних підприємств, за якою вони можуть отримати до 8 млн грн на оновлення виробничих фондів та придбання нового обладнання. За цей час 1027 підприємств з усіх областей України отримали державну підтримку на суму понад 5,1 мільярда гривень. Уряд систематично розширює програму, враховуючи виклики воєнного часу, запити бізнесу, нові технологічні тренди та галузеві потреби», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Найактивніше можливостями програми користувались підприємства Києва, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Вінницької областей. Серед отримувачів грантів найбільше виробників харчових продуктів, меблів, металовиробів, продукції з деревини, поліграфії, текстилю.

Ключові зміни в програмі за три роки:

2023 рік

-Для підприємств, які працюють або планують розпочати роботу на деокупованих територіях, запроваджено гранти до 80% вартості проекту, спрощено конкурсні вимоги та передбачено компенсацію частини власного внеску з місцевих бюджетів.

- До банків-партнерів програми, слідом за Ощадбанком, долучились й інші банки, у яких держава володіє понад 50% акцій.

- Уточнено вимоги до заявників: відсутність податкового боргу, прозорість структури власності та життєздатність бізнес-плану.

2024 рік

- Виробники дронів отримали пільгові умови — держава фінансує до 80% вартості проекту.

- Пільгові умови розширено на підприємства з територій активних бойових дій і бізнес поліграфічної галузі.

- На запит бізнесу змінено вимоги до кількості створених робочих місць: тепер незалежно від суми гранту їх потрібно створити мінімум 5 (раніше: від 5 до 25 — залежно від суми гранту). Але у будь-якому разі виробник має протягом трьох років сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму не менше 20% від суми гранту.

2025 рік

- У квітні програма розширена на новий напрям — «Зроблено для Перемоги». Виробники комплектуючих до озброєння та військової техніки можуть отримати до 8 млн грн на розвиток своїх потужностей.

- У липні Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію Порядку реалізації програми:

Запроваджено ще один новий напрям — гранти на відновлення виробничих потужностей, які постраждали від російської збройної агресії (до 16 млн грн, але не більше фактично підтверджених збитків).

Додано можливість повторної участі у програмі за умови виконання попереднього договору.

Для підприємств, які купують обладнання українського виробництва, встановлені пільгові умови співфінансування: 70% державний грант, 30% власний внесок.

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Грантові кошти можна спрямовувати на R&D — дослідження для запуску нової продукції.

Програма фінансується з двох джерел:

- Бюджетних коштів (включаючи донорські внески до «Фонду відновлення та трансформації економіки»). Накази про надання грантів з бюджету видає Мінекономіки в межах плану щомісячних бюджетних асигнувань.

- Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Накази про надання грантів видає Державна служба зайнятості на основі інформації від Мінекономіки.

Як скористатися програмою та хто може взяти участь?

Максимальна сума гранту на розвиток — 8 млн грн, на відновлення — 16 млн грн (але не більше суми фактично підтверджених збитків)

Гранти надаються підприємцям, які:

- вже працюють в переробній промисловості і планують розширити виробництво;

- планують реалізовувати проект з переробки (КВЕД С)

для фінансування:

- придбання, доставки та запуску нового обладнання;

- розширення та модернізації працюючих виробничих потужностей;

- відновлення потужностей, які постраждали через збройну російську агресію.

Формат підтримки – співфінансування:

- 50/50 – для більшості підприємств;

- 70/30 – при закупівлі обладнання виключно українського виробництва;

- 80/20 – для виробників безпілотників, поліграфії, підприємств у зонах бойових дій та підприємств, постраждалих від обстрілів.

Умови використання грантів:

- Бізнес має створити від 5 робочих місць.

- Працювати щонайменше три роки, щоб повернути грантові кошти через податки та збори.

Програма «Гранти для переробних підприємств» є частиною державної політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю.