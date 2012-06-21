Організація ісламського співробітництва, до якої входять 57 держав, закликала визнати Єрусалим столицею Палестини.
Про це повідомляється у завершальному комюніке надзвичайного саміту організації у Стамбулі.
Організація визнала рішення Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю недійсним.
Окрім цього, лідери зустрічі заявили, що відтепер Сполучені Штати не зможуть брати участь у переговорному процесі на Близькому Сході.
Президент Палестини, Махмуд Аббас, під час своєї промови на саміті у Стамбулі сказав, що «роль США як посередника буде неприйнятною, оскільки вони показали себе упередженими на користь Ізраїлю».
«Палестинці співпрацювали з адміністрацією Дональда Трампа, щоб укласти угоду столітття. Натомість вони отримали ляпас століття», — сказав Махмуд Аббас у своїй промові.
Напередодні Президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Його рішення призвело до масових протестів у всьому світі, а також загострень регіональних конфліктів на Близькому Сході.