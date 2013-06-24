Відкрито набір підприємиць на новий сезон національного візійного жіночого акселератора «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу». Програма орієнтована на дійсних підприємиць, які прагнуть трансформувати свій бізнес, — від базових цифрових процесів до стратегічної автоматизації та виходу на нові ринки. Цьогорічний фонд фінансової підтримки — 6 мільйонів гривень.«Запускаючи національний проєкт «Дія.Бізнес», ми прагнули побудувати екосистему підтримки, щоб кожен підприємець мав доступ до знань, інструментів і можливостей для розвитку. Сьогодні «Дія.Бізнес» має інструменти для підтримки на всіх етапах підприємницького шляху: від ідеї та експорту до консультацій і програм підтримки. Одна з них — національний акселератор «Відважна», до якого за два сезони приєдналося 8000 жінок, з них 49 підприємиць залучили гранти на загальну суму 6,5 мільйона гривень на розвиток власної справи. Новий сезон «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу» орієнтований на досвідчених підприємиць, які прагнуть автоматизувати процеси, впровадити сучасні цифрові рішення, трансформувати бізнес-моделі. Це про підтримку тих, хто вже має досвід, але прагне стати більш технологічним та інноваційним», — каже перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Новий сезон програми зосереджений на розвитку цифрової зрілості бізнесу та впровадженні інноваційних технологій. До участі запрошують: власниць малого та середнього бізнесу; підприємиць із досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій; жінок, які прагнуть вийти на нові ринки, зокрема європейські.

Навчання відбуватиметься у двох форматах. Національний лекторій — онлайн-лекції від провідних експертів цифрової трансформації. Програма передбачає інтерактивні заняття, запитання й відповіді, розбір кейсів, що допоможуть учасницям одразу застосовувати знання у власному бізнесі. Долучитися до лекторію зможуть усі охочі, заповнивши заявку. Поглиблений лекторій — інтенсивна програма, спрямована на цифровий розвиток бізнесу та індивідуальну менторську підтримку. Відбір до участі відбувається на конкурсній основі та передбачає обов’язкове проходження тесту на визначення цифрової зрілості й подання мотиваційного листа, повідомляє Мінцифри.