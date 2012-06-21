Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Квітневого дня рівно 60 років тому в лісі поблизу хутора Лози, що в Бережанському районі на Тернопільщині, відбувся останній бій упівців з понад двома сотнями працівників радянських режимних органів. Його тримали троє борців за волю України — подружжя Петро Пасічний та Марія Пальчак, а також Олег Цетнарський. Петро загинув того ж самого дня, коли село зібралося на похорон його мами. Олег отримав поранення в ноги, щойно противник наблизився до нього, він зі словами «Слава Україні!» сам застрілився. Марія теж пустила собі кулю в голову, але вижила, тож потім цій мужній жінці довелося витримувати численні тортури, катування та допити, її позбавили волі на 15 років.
П’ять років тому на місці цього бою освятили хрест, відправили панахиду за загиблими повстанцями, погасили пам’ятний конверт, а студенти Бережанського агротехнічного коледжу інсценізували цю історичну подію спротиву. Звичайно, теперішнього квітня урочисто відзначити цю дату на Тернопільщині через карантин не змогли. Але засоби масової інформації відгукнулися на цю подію. Згадали й книгу «Віра і воля», в якій на основі документів про останній бій УПА розповіли її автори Леонід Бицюра, Віктор Уніят і Володимир Стаюра.
Цікаво ще й те, що деякі факти із життя трьох героїв-упівців художник Ігор Биць відтворив мовою коміксів. За словами Леоніда Бицюри, ця подія знаменна ще й тим, що українці довели: можуть чинити гідний та збройний опір ворогам. Три роки тому «Віра і воля» побачила світ. Аби розвінчати зашкарублі міфи й стереотипи про Українську повстанську армію та національно-визвольний рух у середині ХХ століття, впродовж наступних років книжку репрезентували не лише в Тернополі, а й у Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, на Харківщині, Луганщині.