Ситуація із новобудовами у Києві може стати проблемою. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».
— Наразі підтверджено інформацію про 60 тисяч квартир у забудовників, що досі не продані, при цьому, кількість новобудов й надалі зростає. Тож є побоювання, що вартість квартир різко знизиться через дисбаланс попиту і пропозиції, — зазначив Віталій Кличко.
Мер також зауважив, що столиця має багато інвесторів, зацікавлених у розбудові міста, проте необхідно розвивати не лише житлову сферу, адже це ще й промисловий та туристичний центр.