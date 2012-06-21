Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко, підкресливши, що місто над Пслом стало першим і поки що єдиним в Україні, де пішли на такий важливий фінансовий крок.
За його словами, відповідно до рішення депутатів міської ради наступної осені захисники України, які особливо потребують поліпшення житлових умов, одержать по 350 тисяч гривень кожен.
Окремо затверджена схема передбачає повне освоєння коштів, хоча й не регламентує запити. За бажання, потреби і можливості можна додати власні гроші або ж обмежитися виділеними.
А якщо хтось використає менше означеної суми, то решту доведеться повернути до міської скарбниці.
Олександр Лисенко наголосив, що в Сумах учасники АТО охоплені низкою соціальних гарантій, передбачених міською програмою «Соціальна підтримка учасників АТО та членів їхніх сімей на 2017 – 2019 роки».