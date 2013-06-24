Минулого тижня ми запустили послугу на порталі Дія — Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Зібрали найпоширеніші питання, які ви ставите в наших соцмережах.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Хто може подати заяву?

Тільки роботодавці, що працевлаштували внутрішньо переміщену особу із заробітною платою не менше від мінімальної (6500 грн), перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік та не є неприбутковою організацією.

Протягом якого часу я буду отримувати компенсацію?

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати два місяці з дня працевлаштування особи.

Чи потрібно повторно подавати заяву на отримання компенсації за 2-й місяць?

Так, потрібно.

Ця послуга пов’язана з єПідтримкою?

Послуга з компенсації працевлаштування ВПО призначена для компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу, яка є внутрішньо переміщеною внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Натомість послуга єПідтримка-6500 була створена для одноразової підтримки підприємців та найманих працівників з областей, де велися бойові дії.

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