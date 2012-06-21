Не секрет, що відсутність достовірних знань породжує домисли і міфи. Незважаючи на те, що пластична хірургія досить популярна в сучасному світі, навколо неї точиться багато вигадок. Вони стосуються віку для проведення пластики, її безпеки, а також отриманих результатів.
Провідний пластичний хірург України Світлана Работенко має 15-річний досвід у проведенні пластичних операцій. Спеціаліст допомогла з’ясувати, де правда, а де ні.
Груди збільшують самотні дівчата віком 20-30 років
Неправда. До мене найчастіше звертаються молоді мами, які хочуть відновити втрачені форми після вагітності і годування. На жаль, природні процеси – виношування дитини, лактація, перепади ваги не кращим чином позначаються на жіночій фігурі.
Збільшення грудей – одна з найчастіших виконуваних пластичних операцій після народження дитини.
Однак є відсоток пацієнток, які ще не народжували, вони комплексують через недостатній обсяг молочної залози. Зазначу, у США дівчатам з нульовим розміром грудей операція здійснюється за страхуванням. За моїми спостереженнями, після хірургічного втручання дівчина стає впевненішою, гармонійнішою, тому часто її особисте життя налагоджується.
Збільшувати груди краще після пологів
Частково це правда. Я теж рекомендую своїм пацієнткам робити операцію після пологів, коли сім'я сформована, а в планах немає вагітності. Чому? Це запорука стабільної форми грудей!
З силіконовими грудьми не можна годувати дітей
Це не правда. Під час операції зі збільшення молочної залози повністю зберігаються молочні протоки, тому лактація в майбутньому можлива. У мене є пацієнтки, які вагітніли після маммопластики, годували малюків і зберегли хорошу форму грудей.
Грудні силіконові імплантати потрібно міняти через 10-15 років носіння
Цей міф родом з 80-х, коли дійсно існували імплантати, які були рекомендовані до заміни. Сучасні силіконові імплантати нового покоління встановлюються на все життя. Світові фірми-виробники дають довічну гарантію. Я працюю з визнаними лідерами галузі – Mentor, Polytech, а також встановлюю надлегкі імплантати B-lite (легше аналогів на 30%).
Мамопластика підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань
Науково доведеним взаємозв'язком між маммопластикою, а точніше установкою імплантатів, і ризиком виникнення онкологічних захворювань немає. Але є одне спостереження – після операції жінки більше піклуються про своє здоров'я, частіше проходять обстеження. Тому ймовірні онкологічні захворювання у них виявляються на ранній стадії. Це значно підвищує шанс на 100% одужання.
Прооперований ніс синіє на морозі
Температурні перепади однаково впливають як на прооперований ніс, так і рідний.
Сучасна тенденція в ринопластиці (пластиці носа) – максимальне збереження кісток, хрящів носа. Я часто виконую закриту ринопластику, коли розрізи робляться всередині.
Ліпосакція замінює фітнес і прибирає целюліт
Це не правда. За допомогою ліпосакції прибираються локальні жирові відкладення з так званих зон «депо» – живіт, внутрішня, зовнішня поверхня стегон, фланки спини, зона колін. Операція допомагає створити гармонійні контури тіла. Пружна шкіра, рельєф, м'язовий корсет – питання занять спортом.
Вікторія ШЕКЕТА
для "Урядового кур'єра"