Жителі міста Конотопа на Сумщині та його гості урочисто відзначили 70-річчя появи в місті першого трамвая. Із цієї нагоди тут ушанували невтомного пасажирського трудівника, який за сім десятиліть перевіз десятки мільйонів пасажирів.
Як пригадують старожили, першу трамвайну колію стали прокладати 24 квітня 1949-го у супроводі п’яти духових оркестрів, які надихали на звитяжну працю. Роботи вели методом народної будови до грудня 1949-го, метал використовували виключно той, що заощадили на виробництвах. Не залишилися осторонь піонери, які активно збирали металобрухт.
Перший трамвай вийшов у рейс 21 грудня і впродовж трьох днів усі користувалися безплатним проїздом. Оскільки на колії не було кільця для розвороту, вагон мав дві кабіни, тож водій, закінчивши рейс в одному напрямку, переходив у протилежну й вирушав у зворотну дорогу. Загальна протяжність колій тоді становила 3,5 кілометра. Нині — майже 30 кілометрів, у депо — понад 20 вагонів, з яких половина щодня виходить на три маршрути. У колективі більш як 130 працівників, з яких 30 — водії.
Конотопці шанують свій трамвай, адже він став незамінним видом пасажирського транспорту. Вони навіть встановили йому пам’ятник. А депо присвоєно ім’я Івана Хижняка — одного з головних ініціаторів трамвайного руху наприкінці 1940-х років.