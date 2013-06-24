Сьогодні, 17 вересня, Україна відзначає День усиновлення. Державна служба України у справах дітей невпинно працює над тим, щоб кожна дитина знайшла свою родину.
Важливою тенденцією є зміна ставлення українського суспільства до усиновлення. Про це відкрито говорять політики, громадські діячі та самі усиновлювачі, які своїм прикладом заохочують інших.
«Любов та турбота зближують навіть тих, хто не рідний по крові. Саме так народжуються родини, де дорослі відкрили свої серця й подарували дитині найцінніше — відчуття, що її любитимуть завжди», — наголошує голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.
За оперативними даними обласних служб у справах дітей, станом на 31 серпня 2025 року в Україні 770 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були усиновлені за рішенням суду. Усі ці діти знайшли родини в Україні.
Кількість усиновлених дітей за віком:
до 1 року — 112 дітей;
від 1 до 2 років — 163 дитини;
від 3 до 5 років — 209 дітей;
від 6 до 10 років — 185 дітей;
від 11 до 17 років — 101 дитина.
Найвищі показники усиновлення за 8 місяців продемонстрували Київська та Дніпропетровська області — по 91 дитині; Одеська — 60 дітей; Закарпатська — 52 дитини; Черкаська — 50 дітей; Житомирська — 48 дітей; Львівська — 45 дітей.
У День усиновлення ми дякуємо кожній родині, яка подарувала дитині нове життя. Разом ми будуємо країну, де кожна дитина зростатиме в любові та турботі.
Джерело: Державна служба України у справах дітей