Зважаючи на складний фінансовий стан людей через карантин та обмежувальні заходи, опалювальний сезон у столиці почали завершувати не як зазвичай 15 квітня, а ще з 5 квітня. А станом на 8 квітня усі будинки в місті відключені від централізованого постачання тепла. Комунальні заклади (школи, дитсадки та ін.) за заявами директорів почали вимикати ще з 25 березня.
Про це під час брифінгу 8 квітня повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, місто одразу ж розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. У сезоні, що минув, аварійність на комунальних мережах була нижчою у порівнянні з 2018-2019 роками на 10%.
Ціна на газ цієї зими була гнучкою, а сама пора року – нетипово теплою. Тому протягом опалювального сезону кияни змогли зекономити у платі за тепло і гарячу воду близько 1,5 мільярда гривень. В середньому на одну квартиру – близько 1,6-1,7 тисячі гривень. Зокрема, за березень економія становила близько 500 гривень. Адже близько 90% будинків у столиці обладнані лічильниками тепла.
Петро Пантелєєв також зазначив, що з 9 квітня у місті розпочнуться гідравлічні випробування комунальних мереж щодо підготовки до нового опалювального сезону. На час карантину їх не відмінятимуть. Проте підхід до проходження цих робіт зміниться – аби час, коли будинки будуть позбавлені постачання послуг, був істотно зменшений.
Водночас він зазначив, що борги киян за комунальні послуги зростають. Нині ця сума сягає майже 6 мільярдів гривень. Зокрема, у березні плата за комуналку зменшилася на 15%, а борги зросли на 255 мільйонів гривень. Об’єктивні причини зрозумілі. І все ж він закликав людей, за можливості, не накопичувати заборгованість і вчасно сплачувати за спожиті послуги. Адже ці кошти мають піти, зокрема, на зарплати фахівцям комунальної сфери.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»