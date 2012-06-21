Сумарна маса астероїдів, які зіштовхнулися з нашою планетою у цей період часу, склала від 40 до 50 трильйонів тонн.
Місяць піддавався бомбардуванню метеороіди (невеликими астероїдами) приблизно 800 мільйонів років тому, йдеться в науковому дослідженні, опублікованому в Nature Communications, при цьому їх загальна маса в 30-60 разів перевищила масу метеорита, відповідального за виникнення кратера Чіксулуб і загибель динозаврів.
Процеси ерозії ускладнюють вивчення і датування впливу древніх метеороідов на нашу планету. Однак альтернативний підхід полягає у вивченні кратерів на Місяці, де наслідки вивітрювання і руйнування значно нижчі. Використовуючи дані японського місячного орбітального супутника «Kaguya», Кентаро Терада з Університету Осаки (Японія) і його колеги оцінили вік формування 59 кратерів діаметром понад 20 кілометрів. Автори виявили, що вісім з них були утворені одночасно, включаючи кратер Коперніка діаметром 93 кілометри.
Астероїдний злива в системі Земля-Місяць у поданні художника. Credit: Murayama / Osaka Univ.
«На підставі радіометричного датування матеріалу, викинутого з кратера Коперника, і аналізу скляних кульок, що утворилися в результаті ударів метеоритів і зібраних астронавтами місій «Аполлон», ми прийшли до висновку, що Місяць потрапив під зливу з астероїдів приблизно 800 мільйонів років тому», – повідомляють автори дослідження.
Отримані результати небезпідставно припускають, що не тільки Місяць, але і Земля потрапила під метеороїднє бомбардування. Використовуючи закони масштабування кратерів і ймовірності зіткнення, планетологи підрахували, що сумарна маса об'єктів, які зіштовхнулися з нашою планетою у цей період часу, склала від 40 до 50 трильйонів тонн.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»