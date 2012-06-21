Тренер із Сєверодонецька вдало виступив на світових змаганнях з велоспорту. «Кожні змагання — неначе екзамен: якщо ти справжній спортсмен, доведи це перемогою», — каже 83-річний Євген Ігнатов, тренер-викладач комплексної дитячо-юнацької школи № 2 Сєверодонецька.
Чотири срібні, золота і бронзова медалі — з таким досягненням він повернувся зі світового велотижня, що проходив в австрійському місті Харберг. Виступав у категорії 80 плюс.
«Ми змагалися п’ять днів і прийняли шість стартів. Дуже непросто навіть доїхати, а не те що посісти призове місце — це треба дуже постаратися», — зізнається Євген Ігнатов.
З початком навчального року Євген Васильович зосередився на тренуванні дітей у Сєверодонецькій КДЮСШ № 2, сам ремонтує техніку для спортсменів-початківців.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур›єра»