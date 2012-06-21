Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні у помешканні сумчанина Володимира Степановича Голубничого лунають численні телефонні дзвінки від друзів, рідних, знайомих, шанувальників спорту. Вони вітають легенду світового спорту із 84 днем народження, бажаючи насамперед міцного здоров’я, гарного настрою, домашнього затишку, щастя.
Володимир Голубничий — учасник п’яти Олімпіад, майстер спортивної ходьби світового класу, його коронна дистанція — 20 кілометрів. Володар двох золотих, срібної та бронзової олімпійських медалей, кавалер золотого Олімпійського ордена, яким нагороджений першим у незалежній Україні 1996-го року, переможець і призер багатьох світових та європейських чемпіонатів.
А ще — Почесний громадянин Сум, де народився і мешкає все своє життя. Каже, що це його єдине і найрідніше місто.