Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
9,2 мільйона гривень спрямують на Рівненщині на підтримку закладів медицини в період карантину. Такі зміни депутати обласної ради внесли до бюджету-2020 на черговій сесії.
Йдеться насамперед про протитуберкульозні заклади, які вже не фінансуються за рахунок медичної субвенції з Держбюджету. Натомість, стверджує голова постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики Алла Черній, після епідемії коронавірусу ми цілком можемо мати епідемію туберкульозу. Якщо, звісно, нічого не робити, щоб їй запобігти.
От і вирішили депутати підтримати колективи цих закладів фінансово: кошти підуть на зарплату з нарахуваннями, медикаменти, придбання матеріалів. Цк означає повноцінну роботу лікарень, збереження робочих місць та, відповідно, наповнення бюджетів громад. Поки що жодного медпрацівника на Рівненщині не звільнили. Однак в цьому питанні дуже важливе рішення офіційного Києва щодо подальшої долі медичної реформи. Сподіваються, воно буде виваженим і раціональним.