До урочистостей з нагоди 95-річчя заснування Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка додалися презентації двох видань, які розповідають про славетну історію вишу. Цими днями педагогам і гостям у закладі презентували книжку заслуженого журналіста сумчанина Михайла Осташевського «Макаренківська alma mater», яка об’єднала під обкладинкою не тільки захопливу розповідь про майже столітню історію закладу, а й понад 1200 світлин, серед яких архівні, із 20-х років ХХ століття.
За словами ректора СДПУ професора Юрія Лянного, це своєрідний педагогічний літопис одного із провідних вишів країни. Кожна сторінка містить ексклюзивну інформацію про кузню педагогічних кадрів не тільки Сумщини, а й усієї України.
Друге видання — науково-допоміжний бібліографічний покажчик, у якому понад 1300 посилань на публікації про виш у місцевих, загальноукраїнських та закордонних виданнях. Як наголошує відповідальний редактор директор Наукової бібліотеки університету Ірина Железняк, такий путівник надруковано вперше і він став компасом для всіх, кого цікавить історія педагогічної Сумщини.