У 2018 році абітурієнти, які виявлять бажання вступати до вищих навчальних закладів на медичні спеціальності мають подолати мінімальний прохідний бал.
Відповідне нововведення закріплено в Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, що затверджені Міністерством освіти і науки.
Документом встановлено, що мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія» не можуть бути встановлені вищими навчальними закладами на рівні меншому за 150 балів.
Як відомо, норма про встановлення підвищеного бала при вступі на медичні спеціальності обговорювалась в суспільстві напередодні вступної кампанії 2017 року після того, як Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров'я ухвалили рішення про встановлення підвищеного прохідного бала для вступу на медичні спеціальності. Однак згодом народні депутати від БПП Ольга Богомолець та Олександр Співаковський домоглись скасування встановленого підвищеного прохідного бала для вступу в 2017 році.