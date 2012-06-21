Картини панди Ян Ян з Віденського зоопарку виставили на продаж за 45 тисяч фунтів, повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Всього для продажу доступні 100 картин вартістю 450 фунтів кожна. Виручені гроші планується направити на створення і друк книги про китайських ведмедів.
Незвичайний талант панда Ян Ян проявила після народження близнюків два роки тому. Вона стала брати в лапи пензлі і малювати абстрактні картини. Творчий процес привертає і безліч відвідувачів, які приходять спостерігати за звіром-художником.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»