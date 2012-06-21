У межах європейського інструменту інституційної розбудови TAIEX у столиці розпочато тренінг «Африканська чума свиней — спільна проблема для України та ЄС». «Ця проблема набула загальноєвропейського масштабу. Важливо, що ми маємо змогу в такому форматі збиратися та обговорювати проблематику, підходи й шукати шляхи вирішення цих питань, — зазначив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа. — Я приємно вражений рівнем дискусії на заходах, організованих Європейським Союзом, починаючи від оцінки ризиків, наукових підходів і закінчуючи обміном досвідом з ліквідації АЧС. Тому такий тренінг для України надзвичайно важливий. Фахівці матимуть змогу взяти від нього багато корисного». Мета зібрання, повідомляють у відомстві, — обмін досвідом у галузі запобігання та ліквідації африканської чуми свиней. Представники України, Білорусі, Латвії, Литви, Молдови та Німеччини обговорюють різні аспекти хвороби: епідеміологію, нагляд, запобіжні заходи, діагностичні й епізоотичні дослідження, комунікацію та кооперацію.
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